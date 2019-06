Un 26enne tunisino è stato arrestato a Firenze, in via Lorenzo il Magnifico, dopo che si è impossessato di soldi, cellulare e occhiali da sole all'interno di un'auto di grossa cilindrata dopo aver rotto il finestrino. La polizia lo ha ammanettato dopo il tentativo di fuga. Il 26enne aveva combinato altri guai con 4 vetture parcheggiate in zona, spaccando i vetri per rubare all'interno.

