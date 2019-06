La Guardia di Finanza celebra il 245° anniversario di fondazione

Nel quadro delle celebrazioni del 245° Anniversario della Fondazione della Guardia di Finanza, nella giornata di domani, 26 giugno, si svolgeranno, presso il Comando Regionale Toscana e, a seguire, in Piazza del Carmine, le cerimonie commemorative nel capoluogo di regione, dove ha sede il Comando Interregionale dell’Italia Centro-Settentrionale, dal quale dipendono i Comandi Regionali Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

Alle ore 08:00 sarà deposta sulla lapide del Finanziere “Medaglia d’Oro al Valor Militare” Lido Gori, cui è intitolata la caserma sede del Comando Regionale Toscana, una corona d’alloro da parte del Comandante Interregionale dell’Italia Centro-Settentrionale, Generale di Corpo d’Armata Sebastiano Galdino, alla presenza del Comandante Regionale, Generale di Divisione Bruno Bartoloni, dei figli del Decorato, signori Mauro e Giuliana Flora Maria, del Comandante Provinciale di Firenze, Generale di Brigata Fabrizio Nieddu, e del Cappellano Militare, Don Massimo Ammazzini.

Poi, a partire dalle ore 09:30, alla presenza del Comandante Interregionale dell’Italia Centro- Settentrionale, dei Comandanti Regionali Toscana, Emilia-Romagna e Marche, di uno schieramento in armi in rappresentanza delle specialità dei Reparti della Toscana, dei Gonfaloni della Regione Toscana, della Città Metropolitana e della Città di Firenze, dei delegati della rappresentanza militare e delle massime Autorità civili, militari e religiose locali, si svolgerà una cerimonia nel corso della quale, dopo la lettura del Messaggio del Presidente della Repubblica e dell'Ordine del Giorno Speciale del Comandante Generale, saranno premiati alcuni finanzieri dei Reparti dipendenti che si sono particolarmente distinti in attività di servizio.

