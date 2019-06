Bar ospedalieri: da domani avvio lavori di ripristino in alcuni presidi

A seguito di alcuni rinnovi di concessione per l’affidamento del servizio bar Ausl Toscana centro, da domani e per il successivo mese di luglio, i bar dei Presidi Ospedalieri di San Giovanni di Dio, Santa Maria Annunziata, IOT (Palagi) e Borgo San Lorenzo, saranno interessati, in periodi diversi, da lavori di logistica atti al ripristino e alla sostituzione di arredi e attrezzature, da parte dei nuovi concessionari.

Durante il periodo di chiusura il disagio sarà comunque limitato previo l’attivazione da parte dei gestori, nel giro di pochi giorni, di un piccolo ristoro che sarà in grado di soddisfare le esigenze primarie degli utenti (colazioni, bevande e panini riscaldati) fino alla riapertura dei locali bar.

Fonte: AUSL Toscana Centro

Tutte le notizie di Borgo San Lorenzo