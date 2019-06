Sp 56 a senso unico alternato anche nei giorni feriali

A seguito dei lavori effettuati nella giornata di venerdì 28 luglio, stamani è stato possibile riaprire la Sp 56 della frazione di Brollo (Figline Incisa) con senso unico alternato a vista e con limitazione al traffico pesante superiore a 3,5 t.

In data odierna, dopo ulteriore verifica sulle modalità di ripristino della strada, l'Ufficio Tecnico della Viabilità della Città Metropolitana di

Firenze comunica che la strada rimarrà aperta anche nei giorni feriali - dunque non solo nel fine settimana - al fine di ridurre i disagi delle

frazioni di Brollo e Poggio alla Croce e dei pendolari che abitualmenteusano la Sp 56 come collegamento tra il Valdarno, Firenze e il Chianti

Fiorentino. Dopo il primo intervento in somma urgenza che ha ripristinato la transitabilità ancorché con limitazioni, si lavora alla risistemazione integrale del tratto di strada da concludersi presumibilmente entro la fine di luglio.

L'Ufficio Viabilità della Metrocittà ringrazia il cittadino che ha rilevato gli indizi che facevano ipotizzare il cedimento sotto il piano stradale

della SP56 e conseguentemente ha portato all'allertamento, tramite l'Ufficio Tecnico dei servizi di emergenza: Polizia municipale di Figline Incisa e Vigili del fuoco.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

