Giovanni Nerbini, nuovo Vescovo di Prato: il saluto dell'amministrazione di Rignano sull'Arno

Ieri, domenica 30 giugno, nella cattedrale di San Romolo a Fiesole, è avvenuta l'ordinazione episcopale di monsignor Giovanni Nerbini, nuovo vescovo di Prato al posto di Monsignor Franco Agostinelli.

In occasione della nomina del nuovo Vescovo della Diocesi di Prato, il Sindaco di Rignano sull'Arno, Daniele Lorenzini, ha rinnovato le proprie congratulazioni a Don Giovanni Nerbini a nome della comunità: "Come ho già ricordato, la popolazione rignanese in questi anni ha avuto il privilegio di conoscere e apprezzare la sua spiritualità, l’impegno e la serietà. In questa nuova veste saprà sicuramente ricoprire con la stessa serietà e intensità l'incarico che Papa Francesco gli ha conferito."

Anche l'Assessore Alessio Pezzatini, presente alla cerimonia di ieri, ha voluto esprimere la vicinanza della cittadinanza: "La grande presenza all'ordinazione da parte di tanti concittadini rignanesi ha dimostrato, ancora una volta, il profondo legame che Don Giovanni ha maturato con la nostra comunità."

