Il sindaco Luigi De Mossi ha incontrato Lanfranco Dettori, fresco vincitore ad Ascot della Commonwealth Cup. Il famoso fantino è a Siena per osservare da vicino il Palio ed il sindaco lo ha invitato in Comune per assistere alla Prova generale dalle trifore di Palazzo Pubblico.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Siena