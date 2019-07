Lega, insediamento in Consiglio. Stoccata a Puccinelli: "Era all'opposizione, difficile fidarsi"

Questo pomeriggio si è tenuto il primo Consiglio Comunale a Pontedera durante il quale si è assistito all’insediamento ufficiale dei nuovi componenti del Consiglio e della Giunta.

“La giunta da poco insediata, ma molto dibattuta, ci fa riflettere sotto molti punti di vista” – afferma Rebecca Stefanelli, capogruppo della Lega – “l’attuale Vicesindaco fino ad un mese fa sedeva nei banchi dell’opposizione e questo fa meditare molto sul tipo di rapporto fiduciario che dovrebbe sussistere tra il Sindaco e il suo Vice. Personalmente trovo difficile e arduo fidarmi di una persona che fino a poco fa si opponeva, sebbene in modo labile, alle politiche del mio stesso partito. In secondo luogo, come assessore alle politiche abitative abbiamo un avvocato che in passato ha ricevuto incarichi legali direttamente dal Comune nonché figlia dell’Amministratore Delegato della Ecofor Service SpA, società partecipata al 28% dal Comune di Pontedera. Scelta interessante da parte del neo-sindaco. A ciò si aggiunga che il primo cittadino pontederese ha preferito non istituire un assessorato al Bilancio, tenendo per sé la materia. Ci domandiamo quali competenze tecniche in materia di contabilità possa avere un laureato in giurisprudenza. Anche questa è una scelta poco trasparente e lascia pensare che il Sindaco non voglia permettere a nessuno di mettere mano ai già precari conti comunali”.

