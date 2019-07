Associazione polizia Pontedera Anps si costituisce, volontari per la protezione civile

Costituita a Pontedera l’Organizzazione di Volontariato “Gruppo di Volontariato e Protezione Civile dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato – Sezione Pontedera”. Il gruppo nasce come organizzazione che affianca le già numerose attività della sezione ANPS di Pontedera presieduta da Calogero Pace, che da cinque anni organizza sul territorio tante attività di beneficenza, di formazione nelle scuole e di sostegno alle popolazioni terremotate.

Lo scopo principale del nuovo gruppo di volontari è quello di svolgere attività di protezione civile, in particolare quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla pianificazione, alla gestione e al superamento delle emergenze ed alla formazione degli operatori. Particolare attenzione sarà rivolta alla promozione della cultura della legalità e all’educazione civica; in questi anni sono state già organizzate da parte di ANPS-Pontedera due giornate dedicate alla legalità ospitando Antonio Vullo, unico superstite della strage che vide la morte del giudice Borsellino e della sua scorta, Grazia Lizzio, figlia di Giovanni ispettore di polizia ucciso dalla mafia ed infine Claudia, sorella di Emanuela LOI; all’agente LOI, prima donna poliziotta uccisa proprio nella stessa strage di via d’Amelio, è stata intitolato il gruppo.

I soci fondatori sono quattordici ma l’associazione appena costituita ha raggiunto già il numero di 25 associati; il consiglio dell’Associazione è composta dal Presidente Fausto Condello, dal Vice Presidente Franco Bianchi, dalla segretaria Lucia Maltomini, dal presidente Pace e da Eugenio Leone. Nelle prossime settimane saranno attivate collaborazioni con i Comuni della Valdera per il supporto a manifestazioni, presidio del territorio. Gli altri soci fondatori sono Simonetta Maltomini, Gelsomino Polisciano, Vera Falchetti, Mario Giusto, Moreno Dal Canto, Giuseppe Prestianni, Maria Grazia Fulchini, Alessandro Vigiani e Vincenzo Iaia.

Fonte: Ufficio stampa

