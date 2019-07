Incendio esteso per 15km lungo la ferrovia della Maremma

I vigili del fuoco del comando di Grosseto stanno intervenendo per un incendio con una estensione di circa 15 chilometri, lungo la ferrovia nel tratto che va da Fonteblanda ad Alberese. Sul posto oltre a due squadre di Grosseto, stanno arrivando anche squadre da Arcidosso, Livorno e Siena. Presente anche l'elicottero Drago del nucleo VF di Arezzo e l'elicottero della Regione Toscana insieme a squadre di volontari AIB gestiti dalla SOUP. I due mezzi aerei stanno intervenendo, in particolare, nella zona di Poggio Bengodi, alle spalle di Fonteblanda. Il punto più critico del tratto viario SS1 Aurelia parallelo alla linea ferroviaria, è all'altezza dell'intersezione a raso S. Donato/Magliano in Toscana. Il tratto ferroviario e quello stradale interessato dall'incendio sono stati chiusi al traffico. Sul posto – dove è stata disattivata la linea elettrica per operare con maggiore sicurezza - sono operative numerose squadre dei vigili del fuoco, del volontariato e di operai dell'Unione di Comuni montana delle Colline metallifere. E' stato chiuso anche il tratto limitrofo della superstrada Aurelia, per il rischio di fumo e per la presenza di fiamme che hanno attaccato sterpaglie, macchie e arbusti posti in prossimità della carreggiata. Le operazioni di spegnimento sono complicate dalla presenza in zona di vento.

