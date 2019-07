Rete delle Città in Comune, assemblea nazionale a Firenze

Pensiamo sia importante prima della pausa estiva tenere l’assemblea nazionale della nostra Rete - realtà a cui aderiscono numerose esperienze locali di liste ed esperienze plurali, di sinistra, di cittadinanza diffuse su tutto il territorio nazionale. Esperienze che si sono misurate col voto in questa come nelle precedenti elezioni locali o regionali, realtà che hanno costruito insieme – come molti di voi già sanno – campagne nazionali diffuse su temi di stretta attualità politica come “le piazze dell’alternativa” incentrate sui temi del lavoro, dei migranti, della fiscalità locale ecc. e le più recenti – a ridosso del voto europeo – “piazze ribelli”a cui hanno aderito e hanno organizzato localmente eventi alcune delle città che andavano in questa primavera al voto amministrativo.

Dopo questo voto è utile che tutte le esperienze che afferiscono o che sono interessate ad avere un rapporto con la Rete delle Città in Comune si confrontino sul quanto accaduto, sugli impegni e le collaborazioni comuni, sul rilancio di punti comuni da sviluppare e campagne eventualmente da mettere in campo. Per questo terremo a Firenze domenica 7 luglio per l’assemblea nazionale della Rete delle Città in Comune, a cui stanno aderendo rappresentanti di liste presenti in decine di comuni italiani – sia che abbiamo eletto consiglieri comunali, sindaci, o che si siano comunque presentate alle ultime o alle precedenti elezioni amministrative.

La giornata si svolgerà dalle ore 10 fino alle ore 15,30 ca a Firenze presso la Sala dei Marmi del Centro anziani Parterre – piazza della Libertà,12. Si tratta di una occasione per rilanciare campagne comuni e costruire nuove forme di opposizione a questo governo e ai provvedimenti che sta producendo, da quelli sulla sicurezza a quelli razzisti e xenofobi contro i migranti, allo sblocca cantieri, fino alla autonomia differenziata. Su alcuni di questi temi si terranno relazioni ad hoc di docenti universitari, esperti, giuristi ecc.

Naturalmente sarà indispensabile un confronto anche generale vista la fase che stiamo attraversando, sintetizzata da un avanzamento della destra , il richiamo speculare al cosiddetto “frontismo” (che certamente chi soprattutto si è confrontato nell'ultima campagna amministrativa ha soprattutto ben presente) e il dibattito nazionale sull'effettiva possibilità di un spazio alternativo di sinistra al quadro suddetto. E, visto che i risultati amministrativi (pur ovviamente estremamente diversificati sul territorio) hanno registrato molti casi in cui a livello comunale l’esito è stato migliore rispetto all'andamento delle elezioni europee, serve una riflessione ulteriore sulle peculiarità del voto di cittadinanza e di sinistra e sulle potenzialità che il municipalismo può dare (nel pieno rispetto di ruoli e piani diversi) anche al dibattito nazionale e più “politico”. Lo faremo nella assemblea di domenica prossima a Firenze.

Rete delle Città In Comune http://www.lecittaincomune.it/ Evento fb: https://www.facebook.com/events/2349695742017644/ Per info stampa Leonardo Becheri 3332450963 COME ARRIVARE: IN AUTOBUS DALLA STAZIONE DI SANTA MARIA NOVELLA: http://www.ataf.net/tp/navigator.aspx?ContextName=e83e0018-c23b-4972-ad15c0f6bb37caac-5d0b9228&shwch=316&cmd=1 SONO CIRCA 20 MINUTI IN TUTTO. A PIEDI DALLA STAZIONE:https://www.google.it/maps/dir/Stazione+Santa+Maria+Novella,+Piazza+della+Stazione,+Firenze,+FI/Piazza+della+Libert%C3%A0,+12,+Firenze,+FI/@43.7791792,11.2509446,16z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x132a56a8ee30ab8d:0x30978b95dd402a2c!2m2!1d11.2485114!2d43.7762943!1m5!1m1!1s0x132a5419b5f5b881:0x1c2b8c2ce62eef6f!2m2!1d11.2622353!2d43.7831641!3e2

Fonte: Ufficio Stampa

