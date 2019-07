Rifiuti Preziosi: la campagna DIFE di sensibilizzazione al valore dei rifiuti come preziosa risorsa

Quest’anno DIFE – azienda leader nel settore della gestione dei rifiuti industriali con sede a Serravalle Pistoiese – ha deciso di promuovere Rifiuti Preziosi, campagna di sensibilizzazione al valore dei rifiuti come preziosa risorsa, con l’obiettivo di trasmettere ai giovani una cultura consapevole di valorizzazione degli scarti che produciamo ogni giorno, industriali e non.

Testimonial della campagna la Mascotte aziendale Capitan Fernandone il Pirata – personaggio nato in azienda nel 2013 – sempre alla ricerca di rifiuti che per lui valgono come tesori, proprio perché rappresentano risorse che possono rinascere in altre forme ed altri usi.

DIFE SpA da molti anni ormai è impegnata in prima linea sul territorio della provincia di Pistoia nella sensibilizzazione delle giovani generazioni al rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente. La nuova campagna si estenderà ad iniziative ed eventi che riguardano importanti realtà sportive, didattiche e culturali.

Grazie alla partnership con il Comprensorio del Basket – di cui Dife rappresenta il Gold Sponsor – la campagna Rifiuti Preziosi ha fatto il suo esordio al Pistoia City Camp presso il parco di Montuliveto e sarà presente ai Basket Camp sulla montagna pistoiese e al Palio dei Rioni di Pistoia, per avvicinare le giovani generazioni alla cultura del riciclo attraverso lo sport e il divertimento. Un’estate all’insegna dello sport per Dife, a cui seguiranno i consueti appuntamenti nelle scuole dell’infanzia dedicati ai più piccoli.

Appositamente per la campagna, sono stati realizzati giochi per educare alle regole base della raccolta differenziata e una linea di gadget illustrati distribuiti in omaggio durante gli incontri, una vera e propria collezione che comprende un libro da colorare per i più piccoli, un quaderno scolastico e degli stickers. Protagonista Capitan Fernandone e i suoi tesori: bucce di banana, flaconi, scatole, bottiglie, pile, lampadine e tanto altro… che sia vetro, carta o plastica, ogni rifiuto è prezioso.

