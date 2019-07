San Giovanni di Dio, nei reparti l’aria condizionata funziona regolarmente

Nessuna criticità nell’ospedale San Giovanni di Dio. L’aria condizionata funziona regolarmente nei reparti. Il problema a un condizionatore che si è verificato nei giorni scorsi e che ha interessato gli ambulatori del percorso di podopatia situati in un’ala del padiglione vecchio, è già risolto da tre giorni.

L’edicola del presidio è chiusa da tempo dopo che è andata deserta la gara ma la direzione dell’ospedale si è comunque attivata fin da subito per trovare una soluzione. Quanto alla chiusura del bar dell’ospedale, come comunicato nei giorni scorsi, sono in corso i rinnovi di concessione per l’affidamento del servizio bar. A breve sarà disponibile un punto di ristoro a gestione del nuovo concessionario che sarà allestito durante i lavori di ripristino del bar.

La carenza di medici, infine, è problematica ben nota ed ha carattere nazionale.

Fonte: AUSL Toscana Centro

