Solidarietà, 'Il Cuore di Firenze': cena in piazza Santissima Annunziata

Una cena in piazza Santissima Annunziata per dare un contributo in favore di Casa Bambini, una delle strutture di accoglienza dell’Istituto degli Innocenti, che da seicento anni lavora in difesa dell’infanzia e dell’adolescenza.

Dopo il successo della prima edizione di un anno fa, che è servita ad acquistare 100 defibrillatori da donare alle scuole fiorentine e promuovere corsi di formazione per abilitare al loro utilizzo, torna l’iniziativa “Il Cuore di Firenze”, nata grazie alla straordinaria collaborazione dell’Istituto degli Innocenti, della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze, di Montedomini, della Fondazione Santa Maria Nuova Onlus : le quattro grandi istituzioni che hanno dato origine al concetto stesso della solidarietà uniscono le forze per dare nuovamente vita al più importante evento di beneficenza dell’anno.

Il progetto anche in questa seconda edizione ha una precisa finalità sociale, servirà a raccogliere fondi per rendere più accoglienti e funzionali gli spazi di Casa Bambini, il servizio socioeducativo residenziale che accoglie fino a 7 bambini, in età compresa tra 0 e 6 anni, e offre nuove opportunità di crescita per i piccoli in stato di disagio familiare.

“ Il Cuore di Firenze” è in programma il prossimo 10 settembre alle ore 20. Dopo aver cambiato il volto di piazza Duomo lo scorso anno, stavolta la cena di beneficenza, a cui è invitata a partecipare tutta la città, si svolgerà in piazza Santissima Annunziata, davanti al loggiato progettato da Filippo Brunelleschi e davanti ai putti di ceramica invetriata di Andrea della Robbia, simbolo dell’Istituto degli Innocenti.