Blocco edilizia, Confartigianato Firenze: "Italia Nostra ritiri ricorso"

“Facciamo nostra la preoccupazione crescente di commercianti, professionisti e famiglie per il blocco all'edilizia sancito dalla ordinanza del consiglio di Stato. Abbiamo appreso che il Comune ha aperto un dialogo con Italia Nostra per far ritirare il ricorso dell'associazione ambientalista. Ci auguriamo che questo percorso vada a buon fine perché la situazione non è più sostenibile e ogni giorno che passa cresce in modo esponenziale il danno a tutta la città.” E' quanto dichiarato da Jacopo Ferretti, segretario generale di Confartigianato Firenze.

“Da quanto emerso dall'incontro odierno fra gli ordini professionali, il Comune e Italia Nostra promosso dalla Consulta interprofessionale della Città Metropolitana di Firenze, abbiamo appreso della volontà di costituire un Forum permanente teso a districare i nodi dell'urbanistica. A quel tavolo vogliamo esserci anche noi per contribuire alla definizione del nuovo piano operativo che potrebbe essere lo strumento capace di sanare la situazione una volta per tutte.” conclude Ferretti.

Fonte: Ufficio Stampa

