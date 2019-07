Dalmazia by night, arriva il teatro in piazza

DALMAZIA BY NIGHT - I Martedì del CCN DALMAZIA

Vi aspettiamo il 18 e 25 giugno ed il 2, 9 e 16 luglio dalle ore 17:00 in Piazza Dalmazia.

Negozi aperti, banchi artigiani, food e collezionismo nelle varie serate.

Questa sera Martedì 9 Luglio… SALDI!

Ore 21:00 Teatro in piazza: AREAMISTA presenta “IMPROVISTI”, spettacolo di improvvisazione teatrale.

'Improvisti'

Uno spettacolo completamente improvvisato per un intrattenimento ispirato dalle indicazioni del pubblico.

Un inappagabile conduttore sottoporrà gli attori ad una serie di prove rese uniche e irripetibili dai suggerimenti degli spettatori che via via potranno proporre personaggi, situazioni e stili in cui gli improvvisatori si dovranno muovere. Alla fine di ogni esercizio gli attori saranno sottoposti all'insindacabile giudizio della giuria popolare, che, con il proprio voto, li potrà salvare o condannare a “terribili” penalità, i temutissimi IMPROVISTI.

Tutte le notizie di Firenze