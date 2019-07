Patto per lo sviluppo, Negrini: "La cooperazione farà la sua parte"

“Esprimiamo la nostra soddisfazione per l’obiettivo raggiunto. Le forze produttive toscane avranno un ruolo attivo e decisivo nell’accelerazione che caratterizzerà quest’ultima parte di legislatura regionale”. Il presidente di Legacoop Toscana Roberto Negrini commenta così l’intesa raggiunta sul Patto per lo sviluppo tra la Regione Toscana e le categorie economiche e sindacali. “La cooperazione – conclude Negrini - farà la sua parte per lo sviluppo economico e sociale della comunità toscana”.

Fonte: Legacoop Toscana - Ufficio Stampa

