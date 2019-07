Patto sviluppo Toscana, Ranaldo (Confindustria): "Bene l’intesa raggiunta"

Il presidente di Confindustria Toscana, Alessio Marco Ranaldo, esprime soddisfazione per la condivisione raggiunta sull’intesa per lo sviluppo della Toscana.

“Si tratta di un risultato importante che dimostra la volontà comune delle parti sociali e della Regione di mettere in campo misure di supporto alle imprese e ai lavoratori in un momento caratterizzato da molti aspetti di incertezza”.

“Il 2019- prosegue Ranaldo- si sta dimostrando un anno complicato per le imprese; l’intesa raggiunta si pone proprio l’obiettivo di utilizzare al meglio gli ultimi mesi della legislatura per mettere in campo da subito alcune azioni concrete e immediatamente cantierabili su infrastrutture e investimenti, credito, formazione, ambiente, innovazione e lavoro da cui ci attendiamo un concreto supporto per l’economia del nostro territorio”.

Fonte: Confindustria Firenze - Ufficio Stampa

