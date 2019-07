Rubava soldi agli anziani che assisteva, arrestato volontario

È stato arrestato ieri dai carabinieri di Livorno un 57enne livornese di 57 anni, operatore di un'associazione di volontariato, con l'accusa di truffa nei confronti di anziani, circonvenzione di incapace e di maltrattamenti in famiglia.

L'uomo, già conosciuto dalle forze di polizia, approfittava della sua posizione di volontario e dell'età avanzata delle vittime che accudiva, per raggirarle ed estorcere loro del denaro. Inoltre in casa sua maltrattava in maniera sistematica i propri genitori per ottenere oggetti e denaro.

Secondo quanto è emerso dalle indagini dei carabinieri, il 57enne per farsi consegnare denaro che poi non restituiva dalle persone che assisteva, fingeva il malfunzionamento del bancomat, sfruttando poi l'incapacità delle vittime di potersi difendere. In altri casi, fanno sapere i militari, ha abusato delle condizioni d'infermità anche mentale dei suoi assistiti, alcuni sotto cure di psicofarmaci, facendosi consegnare il loro bancomat e arrivando addirittura a fargli stipulare finanziamenti per l'acquisto di un'autovettura e di un cellulare.

L'uomo dopo l'arresto è stato trasferito nel carcere di Livorno

