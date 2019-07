Stella (FI): "Intitolare giardini a Gabriele, 16enne morto in incidente stradale"

"Intitolare un giardino pubblico a Gabriele Vadalà, il 16enne morto nei giorni scordi in un tragico incidente stradale in via Torcicoda, a Firenze. E' un desiderio di amici e famigliari, è una cosa giusta da fare, è un richiamo contro la tragedia delle morti su strada". Lo chiede il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (Forza Italia). "I compagni e la gente del quartiere - spiega Stella - hanno pensato alla pista di pattinaggio dei giardinetti di via Torcicoda, oppure i giardini di via delle Acacie, sulle cui panchine Gabriele si incontrava la sera con la sua compagnia di amici. E' iniziata una raccolta di firme per sostenere questa richiesta, e ci auguriamo che il Comune e il Quartiere 4 abbiano la sensibilità per accogliere questo ultimo desiderio dei compagni e dei famigliari di Gabriele".

Fonte: Segreteria Vicepresidente del Consiglio Regionale Marco Stella

