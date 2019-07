Maltratta la ex compagna, arrestato 43enne nel Livornese

Due uomini hanno maltrattato le rispettive ex compagne nel Livornese. In due casi distinti sono entrati in azione i carabinieri della compagnia di Piombino.

In uno, un italiano 43enne è stato arrestato perché, non accettando la fine della relazione con la propria partner, nel corso di un'ennesima discussione le avrebbe provocato lesioni giudicate guaribili in 7 giorni. L'arresto è scattato in flagranza del reato.

Nell'altro caso, avvenuto oggi (domenica 14 luglio), un 48enne è stato raggiunto da divieto di avvicinamento alla sua ex compagna. L'uomo giorni fa si sarebbe reso responsabile di maltrattamenti in famiglia nei riguardi della ex e di danneggiamento del veicolo utilizzato dalla donna.

