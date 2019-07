Marcheschi (FdI) propone: "Raccolta firme contro la legge 'salvaclandestini'"

“Basta col teatrino del Pd! Da una parte il Governatore Rossi vuole dare un riconoscimento alla capitana della Sea Watch Carola Rackete e fa approvare la legge salva-clandestini, dall’altra invece il sindaco di Firenze Nardella e quello di Prato Biffoni si lamentano perché nelle loro città arrivano 30 migranti come redistribuzione dal Cas di Trieste e se la prendono con il ministro dell'Interno Salvini. La verità è che con la legge approvata dal Pd e da Rossi in Toscana di clandestini ne arriveranno 30 al giorno, che pagheremo con i soldi dei toscani -dichiara Paolo Marcheschi, Capogruppo regionale di Fdi- Per questo da oggi lancio sul web la raccolta firme per abrogare la legge sui "diritti samaritani,la "legge salva-clandestini”. In attesa che il Governo impugni la legge davanti alla Corte Costituzionale, parte la mobilitazione!”.

Fonte: Ufficio stampa

