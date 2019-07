Operazione alla stazione di Empoli, Maffettone (Siulp): "Un plauso alla polizia municipale"

Desidero fare un plauso alla Polizia Municipale del Comprensorio Empolese Valdelsa, che ieri pomeriggio (sabato 13 luglio) è intervenuta presso la Stazione Ferroviaria di Empoli, dove un cittadino di nazionalità marocchina in stato di ebbrezza, percorrendo a piedi i binari ha creato un forte disagio e un rallentamento al traffico ferroviario. Gli agenti, nella circostanza, hanno dovuto prolungare l'orario di servizio per circa 17-18 ore consecutive, operando con la professionalità che da sempre lì contraddistingue. Giova ricordare come gli stessi siano impegnati quasi quotidianamente in operazioni di polizia giudiziaria, ordine pubblico e in un supporto reciproco con le Forze dell'Ordine, "supporto" diventato indispensabile in considerazione delle carenze di organico. Si ricorda inoltre che non possono esistere ad oggi Polizie di serie "B" o cugini poveri quando finalità, mansioni, obbiettivi, e rischi sono gli stessi.

Il segretario empolese del SIULP, Amedeo Maffettone

