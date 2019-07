Vasto incendio di vegetazione a Campiglia Marittima

Un grosso incendio di vegetazione sta impegnando dalle 17 vigili del fuoco e volontari nel Livornese. Il rogo è scoppiato oggi - domenica 14 luglio - in zona Lumiere, tra via di Rimigliano e via delle Lotrine nel comune di Campiglia Marittima. Sul posto è operativa una squadra dei vigili del di Piombino, con due mezzi antincendio integrati da una autobotte inviata dal comando di Livorno; inoltre sono presenti quattro squadre di volontari antincendi boschivi. Attivato anche un elicottero regionale.

