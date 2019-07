Atleti fiorentini su podi internazionali: accolti a Palazzo Vecchio Fabbri e Iapichino

Festeggiate, questo pomeriggio in consiglio comunale a Firenze, due giovani promesse dell'atletica italiana: Leonardo Fabbri, vicecampione europeo di lancio del peso under 23, e Larissa Iapichino, campionessa europea under 20 di salto in lungo. Entrambi sono un prodotto del settore giovanile dell'Atletica Firenze Marathon: Fabbri è ora passato al Centro Sportivo Aeronautica Militare, la Iapichino è ancora tesserata per la società fiorentina. “Sono orgoglioso della presenza di questi giovani atleti nel luogo più rappresentativo della città – ha dichiarato l'assessore allo sport Cosimo Guccione – entrambi hanno cominciato la loro carriera agonista a Firenze e speriamo ne portino sempre alto il suo nome”.

L'assessore Guccione ha poi consegnato a Fabbri e Iapichino il giglio di Firenze.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

