429 e camerale arbitrale, FdI-Centrodestra: "Lega vota assieme alla sinistra"

Nei Consigli comunali di Empoli del 25 luglio e del 30 luglio, il gruppo consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, nelle persone dei consiglieri Andrea Poggianti e Federico Pavese, ha avanzato due proposte che hanno avuto un voto negativo da maggioranza di sinistra e da “alleati” di partito.

Le mozioni prevedevano: la prima, l’istituzione di una camera arbitrale dentro il futuro Tribunale di Empoli per ridurre i tempi e i costi della giustizia; la seconda, l’istituzione di un fondo risarcimento per i danni causati dai ritardi e dai TIR lungo la SR 429 negli anni e l’installazione di porte di ferro per ridurre il transito dei mezzi pesanti per le frazioni interessate (che ancora oggi prosegue indisturbato anche dopo l’inaugurazione del lotto V).

Tutte proposte che avevano trovato riscontro e consenso tra i cittadini e, come tali, erano parte integrante del programma amministrativo condiviso da tutto il Centrodestra di Empoli a sostegno di Andrea Poggianti Sindaco, quindi firmato anche dalla Lega da parte del suo attuale capogruppo Picchielli in data 26 aprile 2019.

La Lega, su entrambi gli atti, si è astenuta confermando un cambio di passo politico che non può che essere di rottura totale anche con il programma elettorale del Centrodestra di Empoli.

Riteniamo che l’improvvisazione e le ambizioni personali di alcuni dimostrino ancora una volta, dopo l’alleanza stretta con la sinistra per alcuni ruoli riservati alle opposizioni, che il primo interesse della Lega di Empoli non sia rispettare gli impegni presi con i cittadini.

Riteniamo che la bocciatura di entrambe le proposte sia un’occasione mancata per il progresso della nostra città, stella polare che come Fratelli d’Italia proseguiamo sia con la nostra presenza sul territorio sia con la preparazione con cui ci approcciamo ai problemi della nostra Empoli.

Andrea Poggianti, capogruppo e consigliere comunale di Empoli "Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli"

