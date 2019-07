La Lega risponde a FdI: "Dicono il falso. Ci attaccano per interessi elettorali"

Riceviamo e pubblichiamo la risposta del gruppo Lega-Salvini Premier al gruppo Fidi-Centrodestra per Empoli che attraverso una nota ha denunciato che la "Lega vota assieme alla sinistra":

Ci troviamo costretti a rispondere nuovamente alle critiche dell'alleato" Fratelli d'Italia, che invece che fare opposizione all'attuale maggioranza secondo il mandato dei cittadini empolesi, continua ad attaccare la Lega per meri interessi elettorali, senza pensare al bene della nostra città con proposte propositive, ma solo facendo campagne demagogiche, che non portano a niente perché vengono regolarmente bocciate in Consiglio Comunale. Il gruppo consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, ha avanzato ieri la proposta dell'istituzione di un fondo risarcimento per i danni causati dai ritardi e dai TIR lungo la SR 429 negli anni e l’installazione di porte di ferro per ridurre il transito dei mezzi pesanti per le frazioni interessate, condivisibile nella ratio, ma sbagliata nella forma, che non avrebbe portato a nessun risultato concreto se non al mero risultato vittimistico della forza di opposizione che si dice inascoltata dalla maggioranza. Quindi la Lega si è astenuta, non votando contro come invece hanno fatto la maggioranza e altre forze politiche ed ha chiarito i motivi di questa decisione nella sua dichiarazione di voto, in cui abbiamo sottolineato la nostra distanza dalla posizione della maggioranza.