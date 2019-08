È all'ospedale pediatrico di Massa in gravissime condizioni un bambino di due anni e mezzo annegato a Torre del Lago (Viareggio). Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 1 agosto, quando i genitori hanno trovato il piccolo in stato di annegamento all'interno di una piccola piscina gonfiabile allestita nel giardino della loro casa.

Il padre e la madre hanno chiamato subito il 118 mentre il bambino stava andando in arresto cardiaco. I sanitari hanno provveduto a rianimarlo in loco, ma poi è stato necessario il trasporto in elicottero al nosocomio massese. Il piccolo si trova attaccato alle macchine che stanno cercando di salvargli la vita.

Il bimbo giocava in acqua con il cuginetto e il fratellino, poi i piccoli sono stati fatti uscire e lui sarebbe rientrato nella piscina senza che nessuno se ne sia accorto. Sul posto i carabinieri e la polizia.

Un caso simile ha scosso la Versilia non più di due settimane fa, quando una bambina perse la vita dopo essere affogata in piscina a Marina di Pietrasanta.

