Cadavere in un sacco a pelo a Riotorto, la vittima è una 72enne

Un cadavere è stato trovato dentro a un sacco a pelo nella giornata di ieri, sabato 3 agosto, a Riotorto (Piombino). La macabra scoperta è avvenuta in uno scannafosso lungo la vecchia Aurelia. Il corpo era in evidente stato di decomposizione e, secondo gli investigatori, non presentava tracce di violenza.

Si tratterebbe di una 72enne di Follonica trasferitasi da pochi mesi proprio a Riotorto per stare vicino ai nipoti, in una casa dove risiedeva assieme al figlio e alla nuova. Si attende la prova definitiva del dna per l'identificazione ufficiale, ma si può ritenere ufficiosa visto il riconoscimento di alcuni oggetti che la donna aveva con sé.

La 72enne, stando a Il Tirreno, non dava notizie di sé dal 27 luglio e venerdì scorso il figlio ne aveva denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri col medico legale.

Il ritrovamento del cadavere nel sacco a pelo è avvenuto in maniera casuale. Poche ore prima della scoperta, in quel tratto di strada era avvenuto un lieve incidente. Quando si è arrivati a pulire i detriti, qualcuno ha scorto il sacco a pelo e ha trovato il corpo della donna all'interno.

