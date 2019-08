Bassa, esce dal carcere e torna a minacciare il prete: nuova denuncia

È successo di nuovo. Il 26enne di origini nigeriane che pochi giorni fa aveva intimidito il parroco di Bassa è tornato nuovamente in chiesa per minacciare di nuovo il parroco. Per questo motivo è stato denunciato per minacce e violazione del divieto di dimora a Cerreto Guidi.

Lo scorso 31 luglio il giovane - richiedente asilo allontanato per motivi disciplinari da un centro di accoglienza - aveva sfondato la porta della sagrestia di Santa Maria Assunta e aveva preso a male parole, per usare un eufemismo, don Marcos Policarpo. Il 26enne era stato arrestato e messo in carcere.

Oggi, domenica 4 agosto, si è rifatto vivo. Rimesso in libertà due giorni fa, il giovane è tornato alla parrocchia di prima mattina e ha di nuovo minacciato di morte il sacerdote. Sono intervenuti i carabinieri ed è scattata una nuova denuncia.

Tutte le notizie di Cerreto Guidi