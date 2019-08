Musei, Hollberg potrebbe non essere rinnovata: la risposta al Ministro

Il decreto Cultura è legge. Approvato oggi in Parlamento il Dl Bonisoli introduce misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, di sostegno del settore cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Mibac e per lo svolgimento della manifestazione Uefa 2020.

In una nota diffusa ieri dal Mibac, sarebbe confermata l'intenzione annunciata a giugno dal ministro Bonisoli, di togliere l'autonomia alla Galleria dell'Accademia, al Museo Etrusco di Villa Giulia e al Parco Archeologico dell'Appia. Sarebbero così confermati i rumors sul futuro del museo fiorentino che paventavano la possibilità di una fusione della Galleria dell'Accademia con le Gallerie degli Uffizi. La possibile perdita di autonomia del Museo, ha portato l'Associazione degli Amici della Galleria dell'Accademia a lanciare una petizione.

Sulla questione rinnovo interviene la direttrice della Galleria dell'Accademia di Firenze, Cecilie Hollberg, il cui contratto scade il prossimo anno: "Avevo anch'io l'offerta di rinnovo con delle clausole dovute al nuovo Dpcm. Attendo comunque una comunicazione ufficiale e sarei felice di poter collaborare ancora con il Mibac". Nella nota di ieri, che annunciava l'avvio delle procedure per il rinnovo dei direttori di seconda fascia in scadenza, non figurava il suo nome.

"Soprattutto ora - aggiunge la direttrice - che abbiamo avviato dopo oltre tre anni di lavoro e un iter burocratico molto impegnativo i grandi cantieri della Galleria dell'Accademia di Firenze che ci occuperanno per circa 10 mesi".

