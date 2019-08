Sedicenne in coma per mix di droga e alcol, il pusher: "Lei mi ha avvicinato, poi gli ho offerto la droga"

Ci sono novità sul caso della 16enne finita in coma dopo un micidiale mix di alcol e droga. Il pusher 29enne fermato nei giorni scorsi a Pisa dai carabinieri, avrebbe confessato di aver offerto gratuitamente la droga alla ragazza. Dal suo racconto emerge che egli non sapesse che la ragazza fosse minorenne e che era la prima volta la incontrava. Il 29enne ha infatti riferito che sarebbe stata lei ad avvicinarlo mentre lui stava assumendo droga nei pressi di un bar sul lungarno pisano nel centro storico, a quel punto le avrebbe offerto di sniffare una dose che è risultata essere un mix di cocaina ed eroina.

Il gip ne ha disposto la custodia cautelare in carcere, ma già domani sarà depositato il ricorso per la scarcerazione. Intanto la ragazza non si è svegliata dal coma, secondo i dottori non sarebbe in pericolo di vita, ma rischia danni irreversibili.

