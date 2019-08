Biciclettata della salute, tutti invitati a Pistoia

Giunta alla 14° edizione, domenica 8 settembre la Biciclettata della salute torna ad animare Pistoia. L’evento è organizzata dall'A.S.C.D. “Silvano Fedi”, con la collaborazione del Gruppo “Quelli del Cofax 1984” e del Gruppo Motociclisti Pistoiesi-Scorte Tecniche, con il patrocinio di Comune di Pistoia, Provincia di Pistoia, delegazione Coni di Pistoia e Uisp sezione provinciale di Pistoia.

La Biciclettata della salute è una pedalata ecologica ludico-motoria aperta a tutti ed è valevole come “Campionato Italiano Maschere in Bicicletta”, 11° trofeo Valentina’s Camicette.

Si può partecipare con ogni tipo di bicicletta, purché non pericolosa per la circolazione stradale, e con ogni tipo di travestimento, in linea con le norme di buona educazione. La partecipazione in maschera non è obbligatoria e possono partecipare anche i minorenni (maggiori di 5 anni), purché accompagnati da un genitore o comunque da un adulto che se ne assuma la responsabilità.

Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle 8.30 di domenica 8 settembre nel parcheggio dello stadio comunale, lato piazza Oplà. Il via verrà dato alle 10, mentre l’arrivo è per le 12 circa. Al rientro, è previsto il consueto ristoro, gestito dai volontari dell’A.S.C.D “Silvano Fedi”, in ricordo dell’amico Sauro Trinci (“Saurino”), a lungo coordinatore del ristoro stesso.

Verranno premiate le migliori 3 maschere, individuate da una giuria esterna, delle seguenti quattro categorie: Carri d’ingegno (3° Trofeo “Quelli del Cofax”); Maschere di gruppo & menzioni speciali (12° Memorial Giorgio Belluomini “Cofax”); Maschere singole o coppie (12° Memorial Mario Menicacci “Marione”); maschere under 14 (1° Trofeo “Silvano Fedi”).

La cerimonia ufficiale di premiazione si svolgerà nei giorni seguenti negli studi televisivi di Tvl.

Previsti anche 2 premi speciali: l'8° Premio Pistoiasport.com andrà alla migliore maschera sportiva; il 5° Premio Reportpistoia.com andrà alla migliore maschera musicale.

Le iscrizioni si svolgeranno sabato 7 settembre, dalle 10 alle 20, al campo scuola Coni di via delle Olimpiadi. Sarà possibile iscriversi anche la domenica mattina, dalle 8 alle 9.30, salvo esaurimento preventivo dei pettorali a disposizione, che sono duemila. Al momento dell’iscrizione, i primi 1.500 iscritti riceveranno la t-shirt ricordo della manifestazione.

L’iscrizione è a offerta libera e sarà interamente devoluta alla Fondazione M.A.I.C. Onlus (partner storico della manifestazione) e alla Fondazione Firenze Radioterapia Oncologica onlus.

Il Gruppo Motociclisti Pistoiesi coordinerà il servizio di scorta tecnica con l’ausilio di volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, dell’Associazione Nazionale Alpini- sezione di Pistoia, dell’Associazione Nazionale Bersaglieri–sezione di Pistoia, dell’A.S.C.D. Silvano Fedi e di volontari del Comitato UISP di Pistoia

Il pronto soccorso sul percorso sarà fornito dalla Misericordia di Gello.

La Bicicletta della salute sarà preceduta sabato 7 settembre, dalle 16 alle 18, dalla Biciscuola della Biciclettata, una gimkana ciclistica riservata a bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni, ad iscrizione totalmente gratuita, che assegna l’8° Memorial “Ignazio Bianchi”.

Questa gara, assolutamente non agonistica, è finalizzata a educare i giovanissimi iscritti alla competizione, all’uso corretto della bicicletta in strada, su un percorso creato per la circostanza, con qualche piccola difficoltà da superare. La manifestazione, patrocinata dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, beneficerà della presenza della Polizia Stradale di Pistoia e della Polizia Municipale, che in un’area coperta e creata per l'occasione, proietterà per i bambini e ragazzi presenti filmati didattici sulla sicurezza e l’educazione al codice della strada.

Tutti gli iscritti alla gara saranno premiati con una medaglia e gadget messi a disposizione dall’Aci di Pistoia.

Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con la Lotteria della biciclettata, il cui ricavato verrà anch’esso aggiunto all’incasso della pedalata e sarà interamente devoluto al Progetto Didattico Sicurezza La Scuola Sicura si...cura di te della scuola materna Sant’Angelo Bottegone.

I biglietti vincenti verranno estratti domenica 8 settembre alle 12.30, in piazza Oplà, all’arrivo della Biciclettata della Salute.

