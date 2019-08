Bioplastiche non smaltite, FdI Empolese Valdelsa: "Cittadini non siano penalizzati"

Fratelli d’Italia reputa assurdo che non si possano smaltire in modo corretto le bioplastiche, composte di materiale biodegradabile ed ecologico. Gli oggetti in bioplastica, secondo Alia, ad oggi, vanno smaltite nell’indifferenziato. Il tutto perché la stessa Alia, società partecipata addetta al ritiro e allo smaltimento dei rifiuti, non ha impianti adeguati allo smaltimento e al riciclo. Un aumento di rifiuti indifferenziati va contro tutti i criteri della raccolta differenziata, porta a porta.

“Poco tempo fa, insieme al collega Andrea Poggianti - spiega il dirigente regionale e consigliere comunale a Empoli, Federico Pavese - abbiamo votato in maniera convinta una mozione sul “plastic free”, fra l’altro presentata dalla sinistra, perché la Destra è sempre stata sensibile a certe tematiche ambientali. Allo stesso tempo, io stesso, in fase di discussione, ho ricordato il problema del mancato smaltimento delle bioplastiche. Ed è stato anche approvato un nostro emendamento che dava maggior punteggio, nelle gare di fornitura all’amministrazione, a quelle aziende che si stanno riconvertendo alla produzione di oggetti monouso, e non solo, con materiale riciclato.”

Sarà compito degli eletti di Fratelli d’Italia nei comuni dell’Empolese-Valdelsa fare chiarezza sulla vicenda per far sì che i cittadini che si impegnano, da anni, in una corretta raccolta differenziata, non vengano penalizzati, a causa del mancato adeguamento degli impianti di smaltimento.

“La semplificazione della raccolta porta a porta doveva trarsi in beneficio per gli utenti con sgravi sulle imposte - conclude Giulia Carrubba, dirigente Fdi a Empoli e candidata alle ultime elezioni - ma i continui aumenti in bolletta ci confermano il fallimento dell'operazione. Serve innovazione ed ammodernamento degli impianti per un corretto smaltimento che volga a beneficio del consumatore finale senza gravare ulteriormente sulle famiglie, soprattutto le più parsimoniose, come invece accadrà anche con il prossimo aumento in bolletta previsto per il nuovo anno.”

Fonte: Fratelli d’Italia Empolese-Valdelsa

