Cade intonaco dal soffitto di un ufficio in Regione Toscana

“Per fortuna si è evitata la tragedia, ma resta molta amarezza per un ente, come la Regione Toscana, che legifera per la sicurezza sui posti di lavoro delle varie aziende ma poi si rivela inadeguato e incapace a far lavorare in sicurezza i propri dipendenti nelle sedi istituzionali. Urge fare una verifica nelle varie sedi della Giunta e del Consiglio regionale per accertare le condizioni di sicurezza e scongiurare così analoghe situazioni di pericolo. E’ uno scandalo, la Regione predica bene ma poi razzola male” dichiara il Consigliere regionale Paolo Marcheschi.

A causa di un distacco di intonaco da un soffitto della sede di via Luca Giordano della Regione Toscana, avvenuto lo scorso 27 agosto, e alle successive verifiche interne, tutta la sede è stata dichiarata inagibile. Per fortuna il distacco, che pure ha investito pesantemente una postazione di lavoro, non ha provocato danni alle persone, ma solo perché in quel momento non erano presenti. Le Rsu fanno sapere che i lavoratori, per i giorni di chiusura della sede (28 e 29 agosto) hanno dovuto prendere ferie o recuperare l’assenza, dal 30 agosto hanno invece dovuto prendere servizio in altre sedi. Il distacco di intonaco non è dovuto ad una causa di forza maggiore, non è stato provocato da un terremoto o da altro cataclisma, è solo conseguenza delle condizioni in cui versa la sede, che infatti è stata immediatamente chiusa.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze