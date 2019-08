Chiese e centri sociali di Pistoia, contributi per nuove opere o ristrutturazioni

Da lunedì 2 settembre a sabato 12 ottobre è possibile presentare domanda per l’assegnazione di contributi da oneri di urbanizzazione secondaria a favore di chiese e altri edifici religiosi, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Si tratta di risorse che l’Amministrazione comunale ha incassato nel 2018 dal rilascio di titoli abilitativi edilizi. Come previsto dalla legge nazionale e regionale, una parte di questi proventi deve essere messa a disposizione di quei soggetti che svolgono attività sociale, culturale e religiosa, nel caso ne facciano richiesta.

A favore di “chiese e altri edifici per servizi religiosi” sono stanziati 51.022,81 euro; 45.920,52 euro per i “centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie”.

È possibile chiedere di partecipare all'assegnazione solo per lavori non ancora eseguiti.

Il contributo potrà coprire il cinquanta per cento delle spese sostenute per realizzare nuove opere, attrezzature, impianti di urbanizzazione secondaria e per il restauro, ripristino, ristrutturazione, conservazione, ampliamento e adeguamento di quelle già esistenti. Sono esclusi dall’assegnazione gli interventi di manutenzione ordinaria, quelli finalizzati all’acquisto di arredi, macchinari e veicoli e i singoli lavori che abbiano già usufruito di contributi negli anni precedenti.

Non potranno ricevere il finanziamento i soggetti nei cui locali sono istallati apparecchi del tipo "slot-machine".

Il Comune attribuisce tali contributi dal 1985. Con l’approvazione in consiglio comunale del “Regolamento per l’assegnazione da oneri di urbanizzazione secondaria per le chiese e gli altri edifici religiosi, i centri sociali, e le attrezzature culturali e sanitarie”, avvenuta nel 2014, sono stati individuati criteri rigorosi nella selezione e nella priorità dell’assegnazione del contributo, con l’obiettivo di interessare il maggior numero di soggetti che svolgono attività sociale, culturale e religiosa e a cui può essere utile tale forma di finanziamento.

I moduli per presentare la domanda di assegnazione dei contributi sono reperibili sul sito del Comune all'indirizzo http://www.comune.pistoia.it/13963/. Dovranno essere trasmessi entro le ore 13 di sabato 12 ottobre all’ufficio protocollo del Comune in piazza del Duomo 1 oppure inviati per posta elettronica certificata all’indirizzo comune.pistoia@postacert.toscana.it

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici del servizio governo del territorio in via dei Macelli 11 ai numeri 0573 371500 oppure 371653.

