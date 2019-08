Code in Fi-Pi-Li in direzione Firenze dallo Svincolo Pontedera Ovest-Ponsacco allo Svincolo Montopoli in Val D'Arno causate dalla perdita di carico da una vettura.

Un albero è caduto occupando parzialmente la sede stradale di una corsia della strada di grande comunicazione Fi-Pi-Li dopo Cascina in direzione Pisa; sul posto la squadra dei vigili del fuoco della sede centrale. Sul posto Polstrada e la società che gestisce Fi-Pi-Li per rimuovere i detriti.

