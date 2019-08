Continua a molestare la ex con messaggi e appostamenti: arrestato 30enne

Continuava a perseguitare la ex con messaggi continui sui social network e su Whatsapp, nonostante avesse cambiato più volte il numero di telefono. In più si era appostato sotto casa di lei nonostante il divieto di avvicinamento. Per questo è stato arrestato un 30enne fiorentino dalla polizia con l'accusa di stalking. L'uomo, secondo quanto appreso, avrebbe usato violenza contro la donna. In un caso, nel 2018, sarebbe arrivato a schiaffeggiarla facendola battere la testa contro un armadio e costringendola a ricorrere alle cure mediche.

