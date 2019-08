Contributi al Pisa Book Festival, Nardini (PD): "Lega allergica alla cultura"

"Dopo aver fatto saltare il Festival della Robotica ecco una nuova manifestazione di allergia alla cultura da parte del leghismo pisano: meno soldi al Pisa Book Festival. Proprio così, a due mesi circa dall'evento, che si svolge da diciassette anni e che coinvolge circa 150 scrittori ed editori e oltre 20 mila visitatori, il neo-Assessore alla Cultura comunica alla Direttrice del Festival che quest'anno non è in grado di garantire il contributo del Comune. La stessa Giunta, a marzo, aveva invece assunto un impegno di promozione e di sostegno dell'evento. Il programma della Lega per Pisa è ormai palese: piazze, locali, gradini e cervelli rigorosamente vuoti!"

Alessandra Nardini, consigliera regionale Pd

