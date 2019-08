Cric cede e rimane sotto al camion: illeso

Il cric che reggeva il camion sotto al quale l'uomo stava lavorando ha ceduto: l'episodio ha comunque avuto un lieto fine in quel di via Volta a Forcoli (Palaia). L'uomo che è rimasto sotto al mezzo dopo l'intervento dei vigili del fuoco e della Misericordia di Peccioli è potuto uscire illeso. Tanto lo spavento, ma fortunatamente solo quello. Per precauzione l'uomo è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Lotti di Pontedera, ma non ci sarebbero conseguenze in negativo degne di nota.

