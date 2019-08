Dario Nardella a Mosca in missione istituzionale

Il sindaco Dario Nardella sarà a Mosca da oggi al 3 settembre per una missione istituzionale. Al centro del viaggio la partecipazione al Moscow Global Forum ‘City for education’.

Si tratta di un appuntamento internazionale che coinvolge professori, scienziati, imprenditori, insegnanti, genitori, alunni e studenti sui temi dell’istruzione e delle buone pratiche e innovazioni tecnologiche in questo campo.

Il sindaco interverrà domani, domenica 1 settembre, nella sessione dedicata al ruolo dei musei nella crescita economica e sociale delle città e parlerà in particolare dei musei civici, delle mostre organizzate negli ultimi anni e del rapporto fra musei, contemporaneità e innovazione , dei programmi educativi rivolti a bambini e giovani nelle visite e nelle attività, e degli strumenti di promozione e valorizzazione della cultura in città. Tra questi il recente lancio della Card del fiorentino che consente ingressi illimitati nei musei civici al prezzo di 10 euro per i residenti nell’area metropolitana.

Tra gli altri appuntamenti in programma, diverse visite nei centri di innovazione moscoviti, come il Centro di controllo operativo della circolazione stradale del Comune di Mosca (lunedì 2 settembre) e alcuni incontri istituzionali tra i quali quello con il viceministro federale alla cultura Alla Manilova (2 settembre). Previsto poi un incontro con investitori stranieri nell’ambito del programma ‘Invest in Florence’.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

