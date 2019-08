Ruba borsello, poi lo restituisce senza soldi: denunciato

Un trentenne marocchino residente a Pistoia è stato denunciato dalla polizia per il furto di un marsupio ai danni di un sessantenne di zona. L'uomo stava scaricando della merce da un furgone quando, in un attimo di distrazione, si è visto sottrarre il borsello con denaro e documenti. Dopo aver allertato la polizia, ha descritto agli agenti il ladro in fuga. Quando sono giunti sul posto, il trentenne aveva restituito il borsello tenendo però per sé 70 euro. Dopo 20 minuti era già nelle mani della polizia, che lo ha trovato nel parco di Monteoliveto.

Tutte le notizie di Pistoia