Grande partecipazione all'assemblea pubblica con il senatore Parrini

L'assemblea pubblica con il senatore Dario Parrini che si è tenuta ieri sera, venerdì 30 agosto, alla casa del popolo di Montelupo Fiorentino ha avuto una grande partecipazione-

Le persone che sono intervenute, oltre settanta, hanno ascoltato la descrizione del quadro politico attuale che ha esposto il senatore: "È emersa ancora una volta l'indispensabilità del confronto diretto con militanti e cittadini di fronte a una scelta difficile che il Pd ha deciso di compiere nell'interesse del Paese e per responsabilità verso di esso-ha commentato Parrini dopo la discussione- Nei molti interventi che ci sono stati non sono mancati i dubbi e le preoccupazioni ma tutti hanno dimostrato di aver chiaro che bisogna fare tutto il possibile per dare all'Italia una svolta sociale e politica e per fermare un pericolo democratico".

Dall’incontro si è levata inoltre la richiesta di unità e anche la soddisfazione per le scelte dell'assemblea nazionale e del segretario Zingaretti, e non è mancata la fiducia verso i dirigenti nazionali, ma con la raccomandazione di trovare un accordo che rispetti i principi del partito.

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino