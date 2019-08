I vigili del fuoco del Comando di Livorno del distaccamento di Piombino stanno intervenendo in loc. Riotorto, via Franciana, per un incidente stradale che ha coinvolto una autovettura uscita di strada.

A bordo il solo conducente (uomo del '47) per il quale, il personale medico del 118, ha constatato il decesso.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

