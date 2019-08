Liberazione di Lamporecchio, le fasi della lotta ricostruite in un incontro

Lunedì 2 settembre 2019, alle ore 21, si terrà nella sala consiliare del Comune di Lamporecchio l’iniziativa organizzata dal Comune di Lamporecchio in collaborazione con l’Istituto storico della Resistenza di Pistoia dal titolo “2 settembre 1944: la liberazione di Lamporecchio dall’occupazione nazifascista”.

Grazie agli studi e agli approfondimenti del Dott. Matteo Grasso, direttore dell’Istituto Storico della Resistenza di Pistoia, verranno ripercorse le concitate fasi delle lotte partigiane e la progressiva avanzata delle forze angloamericane che condussero, il 2 settembre del 1944, alla liberazione di Lamporecchio a cui seguì la fase della ricostruzione delle istituzioni e della comunità nel suo complesso.

«Lamporecchio - afferma il sindaco Alessio Torrigiani - ha una importante storia locale: per questo non ci dobbiamo mai stancare di rinnovarne la memoria che è peraltro l'unico antidoto al ripetersi di certi drammatici periodi bui in cui è caduto il nostro Paese. L’iniziativa di lunedì 2 settembre sarà soprattutto l’inizio di un progetto che la nostra amministrazione avvierà insieme ai cittadini e alle associazioni che vorranno parteciparvi, per promuovere la conoscenza degli eventi legati a un periodo decisivo per la storia della nostra comunità. Invitiamo tutti a partecipare».

Fonte: Comune di Lamporecchio

