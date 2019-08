Nuovo libro sulla vita di Telemaco Signorini presentato a Pistoia

Stamani, al Museo archives Giovanni Boldini Macchiaioli di Pistoia, è stato presentato il nuovo catalogo generale ragionato di Telemaco Signorini.

Il tomo di 810 pagine, frutto di 19 anni di ricerche, contiene il repertorio di tutte le opere dipinte pubblicate in gran parte a colori, oltre all’epistolario edito e inedito, trascritto o citato, comprendente circa 1000 lettere, fra le quali quelle scritte al padre Giovanni dal campo di battaglia.

Proprio le lettere costituiscono - secondo lo staff di ricercatori del Museo archives - un contributo fondamentale anche per gli studi futuri, poiché il grande artista fiorentino fu al centro delle relazioni culturali fra tutte le regioni italiane: importantissimo per esempio il rapporto con Luigi Capuana che per sua stessa ammissione si ispirò proprio a Signorini per l’ideazione del “verismo” letterario.

Così le lettere al fratello Paolo definiscono lo stile di vita, le angosce e le questioni quotidiane affrontate dalla famiglia Signorini e dal padre Giovanni, pittore vedutista della corte granducale che condusse una vita modesta, riuscendo a mantenere i figli fra alti e bassi, insegnando a Telemaco i rudimenti della pittura.

Questo libro, sostiene l’autore Tiziano Panconi, fra i nomi più autorevoli della critica d’arte italiana, “si presenta quale inesauribile contenitore di fonti, racchiudendo centinaia di lettere inedite, circa 1000, e tutti articoli di giornale dell’epoca scritti dallo stesso Signorini e in gran parte, fino ad oggi, sconosciuti alla storiografia”.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Pistoia