Mense Cascina, Cirfood subentra con Gustolandia

Aggiudicato il servizio di ristorazione scolastica per le scuole del comune di Cascina per il prossimo triennio rinnovabile per ulteriori tre anni – afferma il Sindaco reggente con deleghe al bilancio Dario Rollo. La gara regolarmente svolta dalla Centrale di committenza ha visto aggiudicatario un RTI (raggruppamento temporaneo di imprese) composto da CIRFOOD S.C. e Gustolandia srl. Fino a giugno 2019 il servizio è stato svolto da Gustolandia srl, società mista a partecipazione pubblico e privato. Il comune di Cascina, detentore del 51% delle quote societarie, aveva deciso due anni fa di venderle sul mercato e affidare il servizio con gara ad evidenza pubblica. Entrambe le operazioni, andate a buon fine, hanno visto incassare oltre mezzo milione di euro dalla vendita delle quote (risorse già impegnate per investimenti sul territorio), e aggiudicare il servizio, migliorato sotto l’aspetto quantitativo e qualitativo, ad un prezzo inferiore a quello pagato in passato. Le risorse impegnate per il servizio per i prossimi 3 anni ammontano a oltre 4,1 milioni di euro prevedendo 270.800 pasti all’anno. Il servizio consiste nella preparazione, veicolazione, distribuzione pasti per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1°grado del comune di Cascina e la preparazione e distribuzione pasti presso la cucina del nido comunale L’Aquilone di San Frediano a Settimo. I menù nido e altre scuole sono stati rivisti da un dietologo e rinnovati prevedendo prodotti bio, chilometri zero, suddividendo i menù per stagione e menù speciali. Inoltre sono stati previsti progetti con l’obiettivo di educazione alimentare al fine di promuovere corrette abitudini nutrizionali e sani stili di vita. L’aggiudicazione avvenuta con offerta economicamente più vantaggiosa, quindi valutando in particolar modo l’offerta tecnica e in maniera minoritaria il prezzo offerto, ha visto prevalere un RTI composto da ditte che hanno svolto in passato il servizio sul territorio e che lo svolgono anche in altri comuni dell’area pisana. I controlli sul servizio saranno svolti dagli stessi organi che lo hanno fatto fino ad oggi. Sarà infatti la Commissione, composta da rappresentanti di tutte le categorie interessate quali genitori, insegnanti e Comune, che assicurerà il controllo costante sulla qualità complessiva del servizio mensa, attraverso ispezioni valutative nelle scuole e nei centri di produzione. I risultati ottenuti sono la dimostrazione di un’attenta pianificazione e gestione della cosa pubblica. Innanzitutto, il rispetto dei tempi da parte di tutti gli uffici comunali coinvolti, a cui va il mio personale ringraziamento, ha permesso che l’attivazione del servizio avvenisse in tempo utile per l’inizio dell’anno scolastico. Successivamente, la volontà dell’Amministrazione di seguire questa strada ha permesso al Comune di risparmiare centinaia di migliaia di euro nei prossimi anni. Infatti, rispetto ad oggi, si è preventivato un risparmio di oltre 70 mila euro per il 2019 e oltre 170 mila euro per ogni anno fino al 2022. Ricordo le numerose interrogazioni e accuse dei rappresentanti del PD e di altre forze politiche dell’opposizione quando la maggioranza decise di intraprendere la strada dell’affidamento del servizio sul libero mercato. Ebbene, i risultati raggiunti ci danno ancora una volta ragione. Il servizio sarà svolto da chi lo faceva prima, con le stesse maestranze salvaguardando anche il livello occupazionale, nelle stesse strutture, con prodotti migliori e con un risparmio consistente per i cittadini. E’ finito il tempo di impegnare l’Amministrazione Comunale in contratti, convenzioni, project trentennali a cooperative o società troppo spesso detentrici di tutti i servizi. A Cascina, qualunque imprenditore è libero di offrire i propri servizi in maniera trasparente e concorrenziale – conclude Rollo.

Fonte: Comune di Cascina

