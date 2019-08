Plastic free, centrodestra Terricciola: "Amministrazione dice No a nostra mozione"

Mentre tutto il mondo va verso il green e la tutela dell’ambiente, a Terricciola la miopia amministrativa e una visione manichea della politica ha bocciato la nostra proposta di plastic free. Oggi in tutta la Valdera e in Toscana le mozioni sul plastic free sono approvate e la stessa Pontedera su proposta di Fratelli d’Italia (rappresentata da Matteo Bagnoli e Franco Valleggi), ha approvato tale proposta e già dalla notte bianca sarà efficace, ma a Terricciola no. Ora inventeranno mille scuse ma la verità è una sola: hanno detto no e bocciato una mozione che se si fossero informati avrebbero visto essere quella proposta dall’Anci nazionale e approvata da molti comuni di centro sinistra, ma forse chiediamo troppo a chi non amministra per il popolo ma solo per sé e intende il suo ruolo come posto di lavoro e non come servizio civico. Per la cronaca ci preme precisare che sono anni che portiamo avanti questa battaglia e infatti i programmi del centro destra da Terricciola a Pontedera alle ultime elezioni amministrative avevano questo punto come cardine della politica ambientale.

Arcenni Matteo, Elena Baldini Orladini, Sauro Colombini e Matteo Leggerini

