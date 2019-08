Rotatoria del Chiesino aperta interamente alla circolazione

La rotatoria del Chiesino è stata interamente aperta al traffico veicolare a seguito della predisposizione della segnaletica orizzontale e verticale.

Per creare il minor impatto sia per cittadini che per le attività economiche e produttive che attestano sul quadrante urbano interessato si ricorda che l’esecuzione della fase finale dei lavori è stata programmata nel mese di agosto utilizzando la metà della rotatoria realizzata per il flusso veicolare con senso unico alternato regolato da un semaforo.

Trattandosi di un tratto stradale nevralgico e soggetto ad intenso traffico l’amministrazione comunale ha preso in consegna il sedime stradale del cantiere per consentire la riapertura in sicurezza della circolazione. Alcune lavorazioni connesse al cantiere rimangono da concludersi nelle aree contigue alla nuova rotatoria.

Connessa alla riapertura della rotatoria del Chiesino è stata inoltre predisposta la manutenzione straordinaria e la sistemazione della viabilità interessante il crocevia via Tosco Romagnola, via dell’Olmo e “Le Botteghe” la cui nuova segnaletica e le relative installazioni, ad oggi di cantiere, sarà a breve completata definitivamente.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio Stampa

