Con una pietra ha spaccato il finestrino di un'auto in sosta così da rubare la valigia dall'abitacolo. Gli agenti della squadra mobile della polizia, in quel momento in borghese, lo hanno pedinato e arrestato. Si tratta di un 60enne catanese, beccato in piazza Ferrucci a Firenze. Era stato visto dagli agenti sbirciare nelle auto parcheggiate e loro hanno atteso il colpo per far scattare le manette.