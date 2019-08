Sicurezza e degrado, Lega Empoli chiede l'uso del Daspo Urbano

Come Lega Salvini Empoli invitiamo l'amministrazione comunale ad usare lo strumento del Daspo Urbano, cioè una sanzione ed un provvedimento di allontanamento temporaneo nei confronti di chi mette in atto comportamenti che pregiudicano la sicurezza e il decoro urbano, tra i quali l'ubriachezza molesta, l'abusivismo commerciale, il bivacco e l'accattonaggio, atti contrari alla pubblica decenza. Purtroppo girando per la città è chiaro come continuino ad esserci queste problematiche, dai semafori con questuanti molesti ai parcheggi con i venditori abusivi fino al centro storico ed il mercato con i venditori abusivi.

Ogni giorno riceviamo segnalazioni dai cittadini preoccupati anche per la propria incolumità, oltre che indignati con l'amministrazione per aver segnalato già molte volte le problematiche, senza nessun risultato.

Inoltre non viene purtroppo applicato l’articolo 13 ter del Regolamento di Polizia Urbana sul consumo di bevande alcoliche, che punisce i comportamenti che aumentano il degrado, soprattutto nelle zone urbane, eccetto le aree di fronte ai bar o locali autorizzati alla somministrazione (dehors, gazebo) dove resta consentito il consumo di alcool. Infatti negli scalini della Collegiata di Piazza Farinata degli Uberti e in alcuni parchi come il Parco Mariambini continuano ad esserci negli orari notturni persone che consumano alcool e che utilizzano gli spazi pubblici come fosse casa propria.

Quindi è necessario che il Sindaco Barnini e l'amministrazione comunale di Empoli intervengano subito ed utilizzino tutti gli strumenti messi a disposizione dalla legge in materia di sicurezza e lotta al degrado. Come gruppo LEGA ci batteremo affinché siano veramente applicati i regolamenti e vigileremo affinché siano ripristinate legalità e decoro.

Andrea Picchielli Capogruppo Lega Empoli

